Η κλήση της Εθνικής - Μέσα ο Φαμπιάνο

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 19:00 στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό. Θα ακολουθήσει στο ίδιο στάδιο φιλικός αγώνας με την Εσθονία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.

Τα εισιτήρια των αγώνων είναι διαθέσιμα εδώ.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

*Λαίφης, Πηλέας και Πίττας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την Αυστρία λόγω καρτών.

Η προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων τύπου