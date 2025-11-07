Η κλήση της Εθνικής - Μέσα ο Φαμπιάνο
Με αντίπαλο την Αυστρία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 19:00 στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό. Θα ακολουθήσει στο ίδιο στάδιο φιλικός αγώνας με την Εσθονία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.
Τα εισιτήρια των αγώνων είναι διαθέσιμα εδώ.
Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου
*Λαίφης, Πηλέας και Πίττας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την Αυστρία λόγω καρτών.
Η προετοιμασία θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.
Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων τύπου