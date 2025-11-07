Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Σαν Μαρίνο και Κόσοβο
Με το Κόσοβο και το Σαν Μαρίνο θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στις 14 και 18 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις της στον 1ο όμιλο των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.
Ο αγώνας με το Κόσοβο θα γίνει στο γήπεδο του Εθνικού στο Δασάκι στις 14 Νοεμβρίου και θα αρχίσει στις 19:00 ενώ ο αγώνας με το Σαν Μαρίνο θα γίνει εκτός έδρας στις 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.
Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Κωνσταντίνος Μακρίδης έχει επιλέξει για την αποστολή τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:
Al Fayha Club: Στυλιανός Βροντής
ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης: Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού
ΑΕΛ Λεμεσού: Παναγιώτης Κυριάκου
Ακρίτας Χλώρακας: Ανδρέας Αθανασίου, Νεάρχος Ζηνώνος
ΑΛΣ Ομόνοια 29 Μαϊου: Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους, Κωνσταντίνος Παττίχης
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Ευαγόρας Χαραλάμπους
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Γιαννάκου
Απόλλων Λεμεσού: Κωνσταντίνος Στυλιανού
Εθνικός Άχνας: Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος
Ένωση Νέων Παραλιμνίου: Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Ντέιβιντ Τζαμά
ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου: Κυριάκος Κυριάκου
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Γιώργος Βίκτωρος
Ολυμπιακός Λευκωσίας: Αντρέας Χρίστου, Τίτος Προκοπίου
Ομόνοια Αραδίππου: Σταύρος Γεωργίου
Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου, Παντελής Μιχαήλ
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας: Κωνσταντίνος Βενιζέλου
Πρόγραμμα
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025
09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025
09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025
09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025
11:00 Συγκέντρωση στο Ξενοδοχείο
19:15 Προπόνηση στο Στάδιο Δασάκι Άχνας
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αγώνας Κύπρος – Κόσοβο, Στάδιο Εθνικού Άχνας
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025
16:00 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025
03:30 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
05:30 Αναχώρηση για Σαν Μαρίνο
18:00 Προπόνηση
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025
17:45 Προπόνηση
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025
19:00 (Ώρα Κύπρου) Αγώνας Σαν Μαρίνο Κύπρος (Στάδιο Σεραβάλε)
Η αποστολή της Εθνική μας θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.