Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Σαν Μαρίνο και Κόσοβο

Με το Κόσοβο και το Σαν Μαρίνο θα αγωνιστεί η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στις 14 και 18 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις της στον 1ο όμιλο των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Ο αγώνας με το Κόσοβο θα γίνει στο γήπεδο του Εθνικού στο Δασάκι στις 14 Νοεμβρίου και θα αρχίσει στις 19:00 ενώ ο αγώνας με το Σαν Μαρίνο θα γίνει εκτός έδρας στις 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Κωνσταντίνος Μακρίδης έχει επιλέξει για την αποστολή τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Al Fayha Club: Στυλιανός Βροντής

ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης: Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού

ΑΕΛ Λεμεσού: Παναγιώτης Κυριάκου

Ακρίτας Χλώρακας: Ανδρέας Αθανασίου, Νεάρχος Ζηνώνος

ΑΛΣ Ομόνοια 29 Μαϊου: Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους, Κωνσταντίνος Παττίχης

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Ευαγόρας Χαραλάμπους

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Γιαννάκου

Απόλλων Λεμεσού: Κωνσταντίνος Στυλιανού

Εθνικός Άχνας: Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος

Ένωση Νέων Παραλιμνίου: Δημήτρης Σολωμού, Συμεών Σολωμού

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Ντέιβιντ Τζαμά

ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου: Κυριάκος Κυριάκου

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Γιώργος Βίκτωρος

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Αντρέας Χρίστου, Τίτος Προκοπίου

Ομόνοια Αραδίππου: Σταύρος Γεωργίου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Παναγιώτης Ανδρέου, Παντελής Μιχαήλ

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας: Κωνσταντίνος Βενιζέλου

Πρόγραμμα

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025

09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025

09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025

09:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

09:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

10:30 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025

11:00 Συγκέντρωση στο Ξενοδοχείο

19:15 Προπόνηση στο Στάδιο Δασάκι Άχνας

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αγώνας Κύπρος – Κόσοβο, Στάδιο Εθνικού Άχνας

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο ΑΕΚ Λάρνακας

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025

03:30 Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

05:30 Αναχώρηση για Σαν Μαρίνο

18:00 Προπόνηση

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025

17:45 Προπόνηση

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025

19:00 (Ώρα Κύπρου) Αγώνας Σαν Μαρίνο Κύπρος (Στάδιο Σεραβάλε)

Η αποστολή της Εθνική μας θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβαστε ακομη