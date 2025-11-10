ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεβαδειακός με ιστορική επίθεση: 26 γκολ σε 10 αγωνιστικές και επιδόσεις τίτλου

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τα 26 γκολ σε 10 αγωνιστικές, διαθέτει την καλύτερη επίθεση και βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της Stoiximan Super League.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να… τρελαίνει το πρωτάθλημα.

Με το επιβλητικό 5-2 επί του Πανσερραϊκού στη Λιβαδειά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου όχι μόνο εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, αλλά επιβεβαίωσε ότι διαθέτει την καλύτερη επίθεση της Stoiximan Super League: 26 γκολ στις πρώτες 10 αγωνιστικές!

Η επίδοση αυτή τον βάζει σε ιστορικές συγκρίσεις. Είναι μόλις η 4η ομάδα εκτός Big-5 που εμφανίζει την καλύτερη επίθεση μετά από 10 αγώνες (μετά την ΑΕΛ 1987-88, τον Εθνικό 1983-84 και τον Πανιώνιο 1970-71).

Μάλιστα, τα 26 γκολ «συνομιλούν» με εκκινήσεις ομάδων που στο τέλος κατέκτησαν τίτλο ή τερμάτισαν δεύτερες: ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε αυτόν τον αριθμό έξι φορές (2023/24, 1994/95, 1971/92, 1962/63, 1961/62 και 1960/61), η ΑΕΚ το 1995-96 (29) και ο ΠΑΟΚ το 1976-77 (29). Εξαίρεση στον κανόνα των διεκδικητών τίτλου ο ΟΦΗ 1995-96 που ξεκίνησε με 28 και τερμάτισε 5ος.

Το εντυπωσιακό είναι το σημείο εκκίνησης: πέρυσι ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 παιχνίδια, ενώ το 2022-23 (μαζί με Playouts) είχε 25!

Το σερί επιδόσεων συνοδεύεται και από βαθμολογικό ρεκόρ δεκαετίας για τον σύλλογο στα πρώτα 10 ματς (ξεπερνώντας τις αφετηρίες των σεζόν 2017-18 και 1989-90 με τους διαφορετικούς τότε κανονισμούς βαθμολόγησης).

Διαβαστε ακομη