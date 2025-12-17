Ψάχνει το… λάθος o Mαρτίνς

Το 0-0 ήταν ανεπιθύμητο, ειδικά όταν είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Πορτογάλος τεχνικός, αλλά και όλοι στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων, γνωρίζουν πολύ καλά πως με τέτοιες παρουσίες δεν έχει τύχη η ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ψάχνει λοιπόν να βρει τι πήγε… λάθος στο ΓΣΠ με στόχο να το διορθώσει και στο ντέρμπι της Δευτέρας με την ΑΕΚ να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να κατακτήσει τη νίκη. Ο Ζντραφκόφσκι που ήταν στην αποστολή αλλά δεν έπαιξε θα είναι μία από τις αλλαγές που προγραμματίζει η τεχνική ηγεσία. Δεν θα είναι όμως η μοναδική. Εκτός επιλογών λόγω τιμωρίας είναι οι Ιμανισίνγουε και Φεριέρ.

Στο μεταξύ, όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λεμεσού, αύριο Πέμπτη (10:00), ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Κωνσταντίνου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου στο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί η νέα συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου.

Ωστόσο, θα αναφερθεί σε πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ομάδα αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο.