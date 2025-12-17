Υπέρ του Σόμποσλαϊ οι πιθανότητες να προλάβει την Τότεναμ!

Ναι μεν ακόμα αναρρώνει για να καταφέρει να προπονηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταση μέχρι και την Παρασκευή, αλλά ο «Ντομ» έχει τις πιθανότητες με το μέρος του.

Κόντρα στα διάφορα σενάρια που έκαναν λόγο για μακρά απουσία μετά το πρόβλημα με το οποίο αποχώρησε από το ματς της περασμένης αγωνιστικής με την Μπράιτον, ο Σόμποσλαϊ δείχνει πως θα προλάβει κανονικά την κόντρα με την Τότεναμ.

Ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε στο «Σαν Σίρο» την περασμένη εβδομάδα για μια πολύ σημαντική νίκη ψυχολογίας για τους «κόκκινους» και η δική του παρουσία είναι ικανή να διαφοροποιήσει τελείως την εικόνα του συνόλου του Σλοτ.

