Τότεναμ, Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι στο κυνήγι του Σανγκαρέ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι τρεις ομάδες της Premier League φαίνεται πως θα μπουν στην κούρσα για την απόκτηση του 23χρονου στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.
Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι παρακολουθούν τον μέσο της Λανς, Μαμαντού Σανγκαρέ.
Ο 23χρονος έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες σε όλη την Ευρώπη τη φετινή σεζόν, με τους συλλόγους της Premier League να «πιστεύουν ότι ο συνδυασμός τεχνικής ποιότητας και σωματικής δύναμης που διαθέτει ταιριάζει στις απαιτήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου», πως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στην Αγγλία.
