Τριάρα της Εθνικής Κ16 με χατ-τρικ του Αλέξανδρου Σκέντερ σε ένα ημίχρονο

Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-16 νίκησε σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Γεροσκήπου τη Βόρεια Μακεδονία με 3-1.

Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική μας έφτασε δίκαια στη νίκη ενώ μπορούσε να πετύχει και περισσότερα τέρματα.

Ο Αλέξανδρος Σκέντερ πέτυχε και τα τρία τέρματα της ομάδας μας στο πρώτο ημίχρονο (15', 24', 35') ενώ η Βόρεια Μακεδονία μείωσε στο σκορ λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (55').

Ο προπονητής της Εθνικής μας Άρσεν Μιχαήλοβιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 19 ποδοσφαιριστές και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν και δεύτερο φιλικό αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη στις 14:30 στη Γεροσκήπου.

Κύπρος (Α. Μιχαήλοβιτς): Γεώργιος Δημητρίου, Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος (70' Ιωάννης Αντωνίου), Άθως Κουνούνης (60 Θέμης Ρώσσος), Θεόδωρος Παναγή, Έκτορας Παναγιώτου (20' Πάρης Κίμωνος), Γιώργος Μάκκουλας (60' Αργύρης Παναγιώτου), Ανδρέας Χρίστου (60' Μιχαήλ Ντέμης Δημήτρης), Αλέξανδρος Σκέντερ, Κωνσταντίνος Αγγελίδης (70' Μάριος Επιφανείου), Χριστόφορος Καμπάση (70' Γιώργος Χαραλάμπους), Φίλιππος Λύτρας (60' Γιώργος Βαττής)