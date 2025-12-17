ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αιχμηρή ανακοίνωση του σωματείου ΑΠΟΕΛ!

Ανακοίνωση από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ

Το σωματείο των γαλαζοκιτρίνων κάνει λόγο για αναφορές από συγκεκριμένο κομματικό χώρο. 

Αναλυτικά όσα σημειώνει ο ΑΠΟΕΛ:

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ αναγκάζεται για ακόμη μία φορά να προστατεύσει την ταυτότητα, την ιστορία και τις αξίες του από ανιστόρητες αναφορές και διηγήματα που προέρχονται από συγκεκριμένο κομματικό χώρο και αναπαράγονται για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επίπλαστη και επιδιώκωμενη άντληση ψήφων και συσπείρωσης, εις βάρος του ιστορικότερου σωματείου της χώρας, με διαστρέβλωση γεγονότων και επιλεκτική ανάγνωση της ιστορίας.

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, τιμά έμπρακτα την ιστορία και τους αγώνες του Ελληνισμού και γιορτάζει με παρελάσεις και εκδηλώσεις το αντιφασιστικό ΟΧΙ της Ελλάδας, αποδίδοντας τιμή στους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Η ιστορία του Σωματείου μας είναι γεμάτη επίσης από αγώνες, αθλητές και μέλη που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.

Δεν δεχόμαστε μαθήματα αντιφασισμού από κανέναν, ούτε επιτρέπουμε την κατασκευή ενός ανιστόρητου διηγήματος που επιχειρεί να παρουσιάσει τον ΑΠΟΕΛ ως αντίθετο σε αξίες τις οποίες υπηρέτησε διαχρονικά.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να χρησιμοποιεί το όνομα και την ιστορία του ΑΠΟΕΛ για προπαγανδιστικούς σκοπούς, ούτε να εργαλειοποιεί ιστορικά γεγονότα και τραγικές ανθρώπινες απώλειες για πολιτικό όφελος.

Η πίστη μας παραμένει ακλόνητη στα ιδανικά μας, στον αγώνα του Ελληνισμού ενάντια στον φασισμό, στον σεβασμό της ιστορικής αλήθειας και στην ενότητα του αθλητισμού μακριά από κομματικές σκοπιμότητες.

Όσον αφορά στον κ. Μάριο Αργυρίδη, να τον ενημερώσουμε πως έχουμε κρατήσει για αυτόν ένα συλλεκτικό βιβλίο για τα «100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ», ώστε να ενημερωθεί για την προσφορά των αθλητών και μελών του ΑΠΟΕΛ στους αγώνες για ελευθερία

