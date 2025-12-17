Έκανε το καθήκον του ο Ολυμπιακός

Οι Πειραιώτες απείλησαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τσικίνιο να στρώνει στον Ποντένσε και εκείνος να κάνει το πλασέ που δεν ανησύχησε τον Νικοπολίδη. Ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή στο 10ο λεπτό με το σουτ του Τσικίνιο να φεύγει λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με ωραίο σουτ του Γιαζίτσι εκτός περιοχής. Οι γηπεδούχοι ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 16' ο Νασιμέντο έκανε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Ηρακλή έδιωξε με υπερένταση. Δύο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη στιγμή, αλλά η προσπάθεια του Γιάρεμτσουκ δεν βρήκε τον στόχο.

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματα τους με διπλή προσπάθεια του Καλογερόπουλου από κοντά για το 2-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του νεαρού στόπερ με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε νέα καλή ευκαιρία για τρίτο τέρμα στο 28', όμως το δυνατό σουτ του Ροντινέι κόντραρε και έφυγε λίγο κόρνερ. Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι και ήλεγχαν με άνεση το υπέρ τους προβάδισμα, χωρίς να απειλούνται από τον Ηρακλή. Οι Πειραιώτες βρήκαν και τρίτο γκολ στο 40' με τον Ροντινέι να σκοράρει από κοντά μετά από απόκρουση του Νικοπολίδη σε πλασέ του Γιάρεμτσουκ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός σημείωσε ακόμη ένα τέρμα με κεφαλιά του Τσικίνιο μετά από ωραία σέντρα του Ποντένσε για το ευρύ 4-0 στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γιάρεμτσουκ στο 51ο λεπτό να σκοράρει μέσα από την περιοχή μετά από ωραία ασίστ του Ποντένσε για το 5-0. Οι Πειραιώτες έπαιζαν με σπασμένα τα... φρένα και οκτώ λεπτά αργότερα είχαν νέα μεγάλη στιγμή με τον Γιάρεμτσουκ από πλάγια θέση για ακόμη ένα τέρμα. Ο Ροντινέι στο 66' απείλησε την εστία του Ηρακλή με απευθείας εκτέλεση φάουλ που έφυγε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο Γιάρεμτσουκ σκόραρε με ωραία λόμπα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Τελικά, στο 70' ο Ολυμπιακός πέτυχε και έκτο τέρμα με κεφαλιά του Ρέτσου από εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι για το 6-0! Τρία λεπτά αργότερα ο Στρεφέτσα απείλησε με ωραίο σουτ εκτός περιοχής για ακόμη ένα γκολ. Ο Ηρακλής δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό και φυσικά την ποιότητα του Ολυμπιακού και αμυνόταν μαζικά. Οι Θεσσαλονικείς δεν απείλησαν σε κανένα σημείο του αγώνα τους γηπεδούχους με την διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι τεράστια.

Ολυμπιακός (Xoσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ.

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Δημητρίου, Ντουρμισάι, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν.

sdna.gr