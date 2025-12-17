ΑΕΚ: Κανονικά ο Ρέλβας, ατομικό και αμφίβολος ο Μουκουντί

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Φιλίπε Ρέλβας - που ένιωσε ενοχλήσεις στο Αγρίνιο - να μπαίνει κανονικά στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιείεται αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό σημαίνει πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League. Όσον αφορά τον Άρολντ Μουκουντί, βγήκε μόνος του νωρίτερα από την υπόλοιπη ομάδα στο γήπεδο και ακολούθησε ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα κάτι που σημαίνει πως η συμμετοχή του την Πέμπτη είναι αμφίβολη.

Θυμίζουμε πως ο Καμερουνέζος αμυντικός είχε αντικατασταθεί αναγκαστικά στην Σαμψούντα στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων, είχε τεθεί νοκ-άουτ για τον αγώνα της περασμένης Κυριακής στο Αγρίνιο και έκανε αγώνα για να είναι διαθέσιμος με την Κραϊόβα. Το ατομικό του σήμερα δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα και πλέον αν δεν είναι στο 100% και διαθέσιμος την θέση του θα πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Βίντα.

