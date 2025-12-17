Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψει ο «Όκρι» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τη προσεχή μεταγραφική περίοδο. Παράλληλα, οι συμπατριώτες του αναφέρονται στα δύσκολα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Κετσπάγια.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως η τελευταία ομάδα του Οκριασβίλι ήταν η Γκάγκρα Γεωργίας με την οποία τη προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια. Τελευταία του συμμετοχή καταγράφεται τον προηγούμενο Απρίλιο.

Θυμίζουμε πως ο Οκριασβίλι φόρεσε τη φανέλα της Ανόρθωσης τη περίοδο 2019-2021 όταν σε 41 παιχνίδια μέτρησε δύο γκολ και 13 ασίστ.