Αποκάλυψη Gazzetta dello Sport: «Σε διαπραγματεύσεις με Οκριασβίλι η Ανόρθωση»

Δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport της Γεωργίας αναφέρει πως η Ανόρθωση και ο Τορνίκε Οκριασβίλι είναι σε επαφές προκειμένου ο 33χρονος να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας της Αμμοχώστου...

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψει ο «Όκρι» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τη προσεχή μεταγραφική περίοδο. Παράλληλα, οι συμπατριώτες του αναφέρονται στα δύσκολα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Κετσπάγια. 

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως η τελευταία ομάδα του Οκριασβίλι ήταν η Γκάγκρα Γεωργίας με την οποία τη προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια. Τελευταία του συμμετοχή καταγράφεται τον προηγούμενο Απρίλιο. 

Θυμίζουμε πως ο Οκριασβίλι φόρεσε τη φανέλα της Ανόρθωσης τη περίοδο 2019-2021 όταν σε 41 παιχνίδια μέτρησε δύο γκολ και 13 ασίστ.

