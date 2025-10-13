Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

Η εθνική ομάδα των Νήσων Φερόε συνεχίζει να γράφει ιστορία, πετυχαίνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας χθες (12/10) με 2-1 της Τσεχίας.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι η σημερινή τους πορεία στα προκριματικά. Με 12 βαθμούς σε 7 αγώνες (ρεκόρ για τη χώρα), είναι μαθηματικά στο παιχνίδι της πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ρεαλιστικά; Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο!

Το πιθανότερο είναι πως δεν θα τα καταφέρουν, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν την Κροατία στο Ζάγκρεμπ, ενώ η Τσεχία έχει θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στο Γιβραλτάρ. Όμως, το γεγονός και μόνο ότι παραμένουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση, λέει πολλά.

Ένα πλάνο που απέδωσε!

Μια ομάδα που αποτελείται κατά κύριο λόγο από ερασιτέχνες, με παίκτες που το πρωί πουλάνε κατεψυγμένες πίτσες ή βγαίνουν για ψάρεμα, και το βράδυ νικούν ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις. Με μόλις 55.000 κατοίκους στο σύνολο όσο περίπου μια μεγάλη συνοικία της Λευκωσίας και περίπου 6.000 άντρες σε ποδοσφαιρική ηλικία, έχουν ξεπεράσει κάθε λογική.

Το 2021 η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Νήσων Φερόε έβαλε σε εφαρμογή ένα πενταετές εθνικό πλάνο ανάπτυξης. Δημιούργησαν νέα γήπεδα, προώθησαν το άθλημα στα σχολεία, επένδυσαν σε ντόπιους προπονητές και έβαλαν στόχο να αυξήσουν κατά 20% τη συμμετοχή στο ποδόσφαιρο. Και τα κατάφεραν!

Ένα παράδειγμα για την Κύπρο!

Ανεξαρτήτως κατάληξης, τα Νησιά Φερόε μας δείχνουν ξεκάθαρα τον δρόμο. Με σωστό σχεδιασμό, πίστη και επιμονή, ακόμη και τα πιο «μικρά» στο ποδόσφαιρο μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στο όνειρο.

Η Κύπρος, παρατηρώντας την πορεία αυτή, μπορεί να αντλήσει έμπνευση. Κοιτώντας τα τελευταία αποτελέσματα αλλά κυρίως τις βελτιωμένες εμφανίσεις, είναι φανερό πως η Εθνική μας δείχνει σημάδια προόδου. Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Άκης Μάντζιος, η νοοτροπία της ομάδας έχει αλλάξει. Οι διεθνείς μας μπαίνουν στο γήπεδο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυξανόμενες απαιτήσεις από τον εαυτό τους.

Το ταλέντο υπάρχει, το πλάνο φαίνεται να χαράσσεται, και αυτό που απομένει είναι δουλειά, συνέπεια και πίστη.

Ίσως κάποια μέρα να μιλάμε για το δικό μας παραμύθι. Γιατί τα όνειρα υπάρχουν, για να γίνονται πραγματικότητα...