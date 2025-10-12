ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάμε για τη δεύτερη νίκη!

Ώρα για να πάρει και ένα τρίποντο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις

Με στόχο τη δεύτερη της νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η Κύπρος αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο.

Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο Σεραβάλε θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD. 

Μετά τις καλές εμφανίσεις της στους τελευταίους αγώνες και τις ισοπαλίες με Ρουμανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Εθνική μας θέλει σήμερα να πάρει τους τρεις βαθμούς και να  αυξήσει τη βαθμολογική της συγκομιδή, απέναντι στο Σαν Μαρίνο που δεν έχει ακόμη βαθμό στη διοργάνωση.

Η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αγώνα ολοκληρώθηκε το Σάββατο χωρίς προβλήματα και στη διάθεση του προπονητή Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ,  Νεόφυτος Μιχαήλ, Παναγιώτης Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Στέλιος Ανδρέου, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους,  Γρηγόρης Κάστανος, Λοϊζος Λοϊζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλής και  Ιωάννης Πίττας.

