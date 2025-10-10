ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μερκής: «Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μάντζιου, αυτή η ομάδα μπορεί να ανέβει επίπεδο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μερκής: «Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μάντζιου, αυτή η ομάδα μπορεί να ανέβει επίπεδο»

Ο Γιώργος Μερκής παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο άλλοτε διεθνής στόπερ της Εθνικής μας ομάδας σχολίασε την εικόνα και το αποτέλεσμα των ποδοσφαιριστών μας απέναντι στη Βοσνία. 

Διαβάστε όσα είπε: 

Για την ισοπαλία της Κύπρου με τη Βοσνία: «Είναι ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Το να καταφέρουμε να επιστρέψουμε από το 0-2, είναι κάτι που αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να ανεβαίνει σιγά σιγά επίπεδο. Δεν λέω ότι θα πάμε στο Euro ή στο Μουντιάλ, αλλά δεν γίνεται να χάνουμε με κατεβασμένα τα χέρια από όλες τις ομάδες. Η φιλοσοφία του κύριου Μάντζιου είναι να μην παρατάμε τους αγώνες. Σε δυο αγώνες που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0 καταφέραμε να επανέλθουμε. Ο κ. Μάντζιος δημιούργησε ένα οικογενειακό κλίμα που βγαίνει και μέσα στο γήπεδο».

Για τη ψυχραιμία που έδειξε ο Πίττας στο πέναλτι: «Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα. Πήρε την μπάλα την ώρα που έκαιγε και χάρισε τον πόντο στην Εθνική μας».

Για το παιχνίδι της Κυριακής με το Σαν Μαρίνο: «Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε τρεις πόντους και να ανέβουμε στον βαθμολογικό πίνακα».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Είναι ένα πολύ αμφίρροπο πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικές όλες οι ομάδες. Έχω δει πέντε ομάδες στο πάνω διάζωμα που μπορούν να διεκδικήσουν είτε πρωτάθλημα είτε Ευρώπη. Βλέπω ότι θα γίνει σκληρή μάχη για τη διαβάθμιση. Δεν περίμενε κανείς τον ΑΠΟΕΛ, είναι από τις ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Η Πάφος είναι εκεί ψηλά και έχει και διπλό ταμπλό. Η Ομόνοια παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είναι και ο Άρης εκεί».

Για τη μάχη της εξάδας: «Θεωρώ ότι η μάχη θα είναι μεταξύ ΑΕΛ και Απόλλωνα, εκτός κι αν κάνει έκπληξη ο Εθνικός».

Για την Ανόρθωση: «Είναι στενάχωρο να έχει τόσα προβλήματα μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι με τους επενδυτές, πρέπει να μπαίνουν δικλύδες. Βλέπουμε ένα ιστορικό σωματείο που μεγαλουργούσε τη δεκαετία του 1990. Και τώρα συζητάμε αν θα πέσει κατηγορία η Ανόρθωση, αν είναι δυνατόν!».

Για τους παίκτες που ξεχώρισε: «Η Ομόνοια έχει καλούς παίκτες. Ο Εβάντρο δίνει μεγάλες βοήθειες φέτος, δεν είναι ο παίκτης που βλέπαμε την περσινή σεζόν. Στον ΑΠΟΕΛ έχει ανέβει πάρα πολύ ο Κόρμπου. Στην ΑΕΚ μου αρέσει πολύ ο Ρούμπιο. Μου αρέσει πολύ ο Μπράουν στον Απόλλωνα, μου αρέσει στον Άρη ο Χάμπος. Ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο ο Χάμπος είναι σαν ένας 30αρης που έχει 500 παιχνίδια στην καριέρα του. Του εύχομαι τα καλύτερα».

 

 

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη