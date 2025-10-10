Μερκής: «Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μάντζιου, αυτή η ομάδα μπορεί να ανέβει επίπεδο»

Ο άλλοτε διεθνής στόπερ της Εθνικής μας ομάδας σχολίασε την εικόνα και το αποτέλεσμα των ποδοσφαιριστών μας απέναντι στη Βοσνία.

Διαβάστε όσα είπε:

Για την ισοπαλία της Κύπρου με τη Βοσνία: «Είναι ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Το να καταφέρουμε να επιστρέψουμε από το 0-2, είναι κάτι που αφήνει ενθαρρυντικά μηνύματα. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να ανεβαίνει σιγά σιγά επίπεδο. Δεν λέω ότι θα πάμε στο Euro ή στο Μουντιάλ, αλλά δεν γίνεται να χάνουμε με κατεβασμένα τα χέρια από όλες τις ομάδες. Η φιλοσοφία του κύριου Μάντζιου είναι να μην παρατάμε τους αγώνες. Σε δυο αγώνες που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0 καταφέραμε να επανέλθουμε. Ο κ. Μάντζιος δημιούργησε ένα οικογενειακό κλίμα που βγαίνει και μέσα στο γήπεδο».

Για τη ψυχραιμία που έδειξε ο Πίττας στο πέναλτι: «Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα. Πήρε την μπάλα την ώρα που έκαιγε και χάρισε τον πόντο στην Εθνική μας».

Για το παιχνίδι της Κυριακής με το Σαν Μαρίνο: «Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε τρεις πόντους και να ανέβουμε στον βαθμολογικό πίνακα».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Είναι ένα πολύ αμφίρροπο πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικές όλες οι ομάδες. Έχω δει πέντε ομάδες στο πάνω διάζωμα που μπορούν να διεκδικήσουν είτε πρωτάθλημα είτε Ευρώπη. Βλέπω ότι θα γίνει σκληρή μάχη για τη διαβάθμιση. Δεν περίμενε κανείς τον ΑΠΟΕΛ, είναι από τις ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Η Πάφος είναι εκεί ψηλά και έχει και διπλό ταμπλό. Η Ομόνοια παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είναι και ο Άρης εκεί».

Για τη μάχη της εξάδας: «Θεωρώ ότι η μάχη θα είναι μεταξύ ΑΕΛ και Απόλλωνα, εκτός κι αν κάνει έκπληξη ο Εθνικός».

Για την Ανόρθωση: «Είναι στενάχωρο να έχει τόσα προβλήματα μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι με τους επενδυτές, πρέπει να μπαίνουν δικλύδες. Βλέπουμε ένα ιστορικό σωματείο που μεγαλουργούσε τη δεκαετία του 1990. Και τώρα συζητάμε αν θα πέσει κατηγορία η Ανόρθωση, αν είναι δυνατόν!».

Για τους παίκτες που ξεχώρισε: «Η Ομόνοια έχει καλούς παίκτες. Ο Εβάντρο δίνει μεγάλες βοήθειες φέτος, δεν είναι ο παίκτης που βλέπαμε την περσινή σεζόν. Στον ΑΠΟΕΛ έχει ανέβει πάρα πολύ ο Κόρμπου. Στην ΑΕΚ μου αρέσει πολύ ο Ρούμπιο. Μου αρέσει πολύ ο Μπράουν στον Απόλλωνα, μου αρέσει στον Άρη ο Χάμπος. Ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο ο Χάμπος είναι σαν ένας 30αρης που έχει 500 παιχνίδια στην καριέρα του. Του εύχομαι τα καλύτερα».