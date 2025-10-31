Στην ένατη απόπειρα, θα έρθει;

Το γεγονός ότι έμεινε αήττητη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (σ.σ. ισοπαλίες με Ακρίτα και Άρη) αποτελεί σαφώς είδηση για τη φετινή Ανόρθωση. Το ζητούμενο πλέον για την ομάδα της Αμμοχώστου είναι αυτό το σερί να συνεχιστεί, αλλά αυτή τη φορά με ένα τρίποντο.

Απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα την ερχόμενη Κυριακή (02/11, 17:00) θα κάνει την ένατή της απόπειρα στη φετινή χρονιά για να κάμει σεφτέ στις επιτυχίες και να βάλει ένα τέρμα σε ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα της ιστορίας της.

Το παιχνίδι στο στάδιο «Αμμόχωστος» αποτελεί μια από τις τρεις τελευταίες εξόδους που απομένουν για την «Κυρία» μέχρι το τέλος του α' γύρου, καθώς θα παίξει επίσης εκτός έδρας με Ένωση (23/11) και Απόλλωνα (07/12). Ενδιάμεσα θα αναμετρηθεί στην έδρα της, «Αντώνης Παπαδόπουλος», με Πάφος FC (09/11) και ΑΠΟΕΛ (29/11).