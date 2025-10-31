ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην ένατη απόπειρα, θα έρθει;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Στην ένατη απόπειρα, θα έρθει;

Αυτή τη φορά... επειγόντως το τρίποντο!

Το γεγονός ότι έμεινε αήττητη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (σ.σ. ισοπαλίες με Ακρίτα και Άρη) αποτελεί σαφώς είδηση για τη φετινή Ανόρθωση. Το ζητούμενο πλέον για την ομάδα της Αμμοχώστου είναι αυτό το σερί να συνεχιστεί, αλλά αυτή τη φορά με ένα τρίποντο.

Απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα την ερχόμενη Κυριακή (02/11, 17:00) θα κάνει την ένατή της απόπειρα στη φετινή χρονιά για να κάμει σεφτέ στις επιτυχίες και να βάλει ένα τέρμα σε ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα της ιστορίας της.

Το παιχνίδι στο στάδιο «Αμμόχωστος» αποτελεί μια από τις τρεις τελευταίες εξόδους που απομένουν για την «Κυρία» μέχρι το τέλος του α' γύρου, καθώς θα παίξει επίσης εκτός έδρας με Ένωση (23/11) και Απόλλωνα (07/12). Ενδιάμεσα θα αναμετρηθεί στην έδρα της, «Αντώνης Παπαδόπουλος», με Πάφος FC (09/11) και ΑΠΟΕΛ (29/11).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Αταμάν: «Θα δούμε για σέντερ, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Και τώρα άνοδος στο... βουνό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νικηφόρα η 3η αγωνιστική για Ομόνοια, Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, έχασε με κάτω τα χέρια από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ομόνοια… η «εφτάσφαιρη»!

Φούτσαλ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Βάλαμε δύσκολα σε εμάς - Δύσκολο να είσαι διαιτητής»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Άρη απέναντι στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με πρωταγωνιστεί τον Ρολς η ΕΝΠ πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Άρη με «τριάρα» στον Ακρίτα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη