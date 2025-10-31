LIVE: Άρης - Ακρίτας Χλώρακας 1-0

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαία μάχη στη Λεμεσό!

Ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται απόψε (19:00, Cytavision Sports 1) τον Ακρίτα Χλώρακας στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής και να βρεθούν έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Ακρίτας έχει αποδείξει πως φέτος είναι «σκληρό καρύδι» και ταξιδεύει στη Λεμεσό με στόχο να κάνει την έκπληξη απέναντι σε έναν από τους διεκδικητές του τίτλου.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

4' ΓΚΟΟΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ!! Ο Κακουλλής με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την μικρή περιοχή ανοίγει το σκορ. Ομόρφη εξίσου ήταν και η πάσα πάρε βάλε του Σανέ.

1' Έναρξη αγώνα

 

ΣΚΟΡΕΡΣ: Κακουλλής 4'

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

Άρης: Φοδέριγχαμ, Γκόλντσον, Κορέια, Μπιυράν, Γιαγκό, Σανέ, Νίκολιτς, Μοντνόρ, Γκάουσταντ, Κακουλλής, Κβιλιτάια

Ακρίτας Χλώρακας: Πρεντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Ρομό, Φερνάντες, Άντονι, Κάστρο, Ιωάννου, Χατζηβασίλης, Ζάμπελιν, Ζήνωνος

 

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

