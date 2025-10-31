Αυτοί είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του Σλοτ σε περίπτωση που συνεχιστεί η... κατρακύλα της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ διανύει τη χειρότερη της περίοδο στη φετινή σεζόν, έχοντας έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι περσινοί πρωταθλητές Αγγλίας, ξεκίνησαν με το απόλυτο 5/5 στην Premier League και έκτοτε βρίσκονται σε... ελεύθερη πτώση, έχοντας βρεθεί επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ αποκλείστηκαν και στο Carabao Cup από την Κρίσταλ Πάλας.

Η θέση του Άρνε Σλοτ, δεν κινδινεύει τη δεδομένη χρονική στιγμή σε καμία περίπτωση, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να μη συνεχίσει στον πάγκο των «ρεντς», αν συνεχιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα.

Η περσινή εξαιρετική σεζόν της Λίβερπουλ, η οποία κατέκτησε το 20ο της πρωτάθλημα, με τον Σλοτ στο τιμόνι, βοήθησε τον Ολλανδό τεχνικό να ξεκινήσει τη φετινή χρονιά, χωρίς άγχος και πίεση, ωστόσο παράλληλα, δημιούργησε και προσδοκίες για το back 2 back, τις οποίες δεν δικαιώνει ούτε στο ελάχιστον μέχρι στιγμής, η ομάδα του Μέρσεϊσαιντ.

Στην περίπτωση που η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας, αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία της με τον Σλοτ, υπάρχουν τέσσερις πιθανοί αντικαταστάτες, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα.

Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Σλοτ

Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο άνθρωπος που έδωσε τα «κλειδιά» της ομάδας στον Ολλανδό τεχνικό, το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε, έχει σταματήσει - προσωρινά μάλλον - την προπονητική, κάνοντας ένα διάλλειμα.

Το δέσιμο του με τη Λίβερπουλ είναι τεράστιο, η καριέρα του στο Μέρσεϊσαιντ εντυπωσιακή και μια πιθανή επιστροφή του, θα μπορούσε να γυρίσει το... τσιπάκι για τους «ρεντς», ωστόσο φαντάζει δύσκολο το σενάριο αυτό, καθώς όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, ενδέχεται να κυνηγήσει νέες προκλήσεις στην καριέρα του.

Τα επόμενα δύο ονόματα στη λίστα, έχουν μερικά κοινά και αποτελούν προπονητές - στοιχήματα. Πρόκειται για τον Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας και τον Άντονι Ιραόλα της Μπόρνμουθ. Αμφότεροι διανύουν εξαιρετική πορεία με τις ομάδες τους, με τον πρώτο μάλιστα, να έχει οδηγήσει τους «αετούς», σε τρεις συνεχόμενες νίκες επί της Λίβερπουλ και τον δεύτερο, να έχει στείλει τα «κεράσια» στη δεύτερη θέση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή εικόνα. Οι πιθανότητες για τους δύο αυτούς τεχνικούς είναι μειωμένες και η πρόσληψη ενός, θα αποτελούσε έκπληξη.

Τελυταίος υποψήφιος είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρυλικός γάλλος ποδοσφαιριστής, έχει ήδη τεράστιες επιτυχίες και στον χώρο της προπονητικής, κατακτώντας τρία Champions League και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας.

Βρίσκεται εκτός πάγκων από το 2021 και αποτελεί ακόμα μια επιλογή με ρίσκο, ωστόσο η... αύρα του και οι επιτυχίες του, θα μπορούσαν να φέρουν νέο αέρα στο Μέρσεσαϊντ.

