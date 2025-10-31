Σημαντικές διακρίσεις για τη Marinos Judo Kition στο 11ο Ilioupolis Cup στην Αθήνα

Με μια πολυπληθή αποστολή, η οποία έφερε σημαντικές επιτυχίες και με εξαιρετικές εμφανίσεις, η Σχολή Marinos Judo Kition συμμετείχε στο 11ο Ilioupolis Cup, που διεξήχθη το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου 2025, στην Ηλιούπολη της Αθήνας στην Ελλάδα.

Σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, όπου έλαβαν μέρος πέραν των 900 αθλητών, από δεκάδες σχολές, η Marinos Judo Kition κατέκτησε πέντε χρυσά, τρία αργυρά και οκτώ χάλκινα μετάλλια. Οι αθλητές της σχολής, με έδρα το Κίτι, αντιμετώπισαν συναθλητές τους υψηλού επιπέδου και είχαν εξαιρετική παρουσία, εντός και εκτός του τατάμι.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι Χρήστος Σταύρου, Θανάσης Ορφανός, Ζωή Αυξεντίου, Κωνσταντίνος Κονναρής και Γιώργος Γεωργίου. Τα αργυρά οι Χριστίνα Λουκά, Ανδρέας Σάββα και Ελισάβετ Παναγιώτου. Και τα χάλκινα οι Χρήστος Μιχαήλ, Χριστίνα Χριστοφόρου, Μάριος Δημητρίου, Νικόλας Λουκά, Αναστάσιος Χαραλάμπους, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Μιχάλης Γερολέμου, Δημοσθένης Μέλιος.

Πλασάρισμα στην 5η και 7η θέση, έλαβαν οι Αχιλλέας Βαρδάκης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Κουρουμούζης, Λουκάς Λουκά, Ελευθερία Πέτρου, Γεωργία Αργυρού, Μαριάμ Δημητρίου, Ντράκο Ιβανογιού, Θεόφιλος Θεοφίλου, Δημήτρης Γεωργίου.

Ο υπεύθυνος της ακαδημίας, Μαρίνος Πίπονας, δήλωσε για τη συμμετοχή στο 11ο Ilioupolis Cup: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την παρουσία των αθλητών και αθλητριών μας, όχι μόνο στον αγωνιστικό τομέα, όπου έδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αλλά και στον τομέα του ήθους, της αγωνιστικότητας και της υπευθυνότητας, όλα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν τζουντόκα. Συγχαρητήρια σε όλους και ανυπομονούμε για την επόμενη μας αγωνιστική συμμετοχή»!