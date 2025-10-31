Έπεσε… στα μαλακά για το σκάνδαλο με τα στοιχήματα ο Πακετά!

Στα... πούπουλα ο Λουκάς Πακετά αναφορικά με το θέμα που αφορούσε στην εμπλοκή του άσου της Γουέστ Χαμ σε σκάνδαλο στοιχηματισμού.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος μέσος των «σφυριών» είχε κατηγορηθεί πέρυσι ότι επιδίωξε σκόπιμα να δεχθεί κίτρινη κάρτα σε τέσσερις αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος που έγιναν το 2022 και το 2023, προκειμένου να επηρεάσει τη ροή ή την έκβαση αυτών των παιχνιδιών προς όφελος τρίτων, για στοιχηματικούς λόγους!

«Μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε κυρώσεις στον Λούκας Πακετά, παίκτη της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, για δύο αποδεδειγμένες παραβάσεις του Κανόνα F3 της FA. Ο παίκτης αρνήθηκε δύο ισχυρισμούς για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση να απαντήσει σε ερωτήσεις και να παράσχει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας των κανόνων της FA», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Που καταλήγει: «Ωστόσο, οι δύο παραβιάσεις του Κανόνα F3 της FA κρίθηκαν τεκμηριωμένες μετά από ακρόαση. Η ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε στον Λούκας Πακετά επίπληξη και προειδοποίηση σχετικά με τη μελλοντική συμπεριφορά του».

