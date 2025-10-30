Φιλικοί αγώνες με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά τους αγώνες μας με την Αλβανία για τα play-offs του Nations League αναμονή για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική μας θα λάβει μέρος σε όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης και θα μάθει τις αντίπαλες ομάδες μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι αγώνες της προκριματικής φάσης θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο του 2026 και το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι καθορισμένο ως ακολούθως:

1η αγωνιστική: 26 Φεβρουαρίου 2026

2η αγωνιστική: 7 Μαρτίου 2026

3η αγωνιστική: 9 Απριλίου 2026

4η αγωνιστική: 18 Απριλίου 2026

5η αγωνιστική: 3 Ιουνίου 2026

6η αγωνιστική: 9 Ιουνίου 2026

Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου 2027 στη Βραζιλία.

Φιλικά με Λουξεμβούργο

Η Εθνική μας μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με την αντίστοιχη του Λουξεμβούργου στην Κύπρο.

Το πρώτο φιλικό θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και το δεύτερο φιλικό τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Το Λουξεμβούργο στην τελευταία προκριματική φάση του Nations League συμμετείχε στην Γ' κατηγορία και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο και ανέβηκε στη Β' Κατηγορία της UEFA.

