Τουρκία: Απoκλεισμός σε 149 διαιτητές για στοιχηματισμό σε αγώνες

Η πειθαρχική επιτροπή της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (TFF) τιμώρησε με αποκλεισμό (31/10) 149 διαιτητές που κατηγορήθηκαν για στοιχήματα σε αγώνες κατά παράβαση της απαγόρευσης.

Οι ποινές αποβολής κυμαίνονται από οκτώ έως δώδεκα μήνες, ανέφερε λεπτομερώς η TFF, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται σχετικά με τρεις άλλους εμπλεκόμενους διαιτητές.

Τη Δευτέρα (27/10) έρευνα της ομοσπονδίας σε 571 διαιτητές σε τουρκικά επαγγελματικά πρωταθλήματα αποκάλυψε ότι 371 από αυτούς έχουν λογαριασμούς αθλητικών στοιχημάτων και 152 στοιχηματίζουν ενεργά.

 «Η διαιτησία είναι επάγγελμα τιμής. Όποιος αμαυρώνει αυτή την τιμή  δεν θα συμμετάσχει ποτέ ξανά στο τουρκικό ποδόσφαιρο», δήλωσε χθες (30/10) ο επικεφαλής της TFF, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου. 

 Είκοσι δύο από τους εμπλεκόμενους διαιτητές (επτά κύριοι διαιτητές και 15 βοηθοί διαιτητές) διαιτητεύουν στην πρώτη κατηγορία, σύμφωνα με την ομοσπονδία.

Δέκα από τους διαιτητές που κατέγραψε η  έρευνα της TFF τοποθέτησαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν μόνο από αυτούς να τοποθέτησε 18.227 στοιχήματα. Σαράντα δύο διαιτητές στοιχημάτισαν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν υπάρχουν ύποπτοι για κάποιους που στοιχημάτισαν σε αγώνες που είχαν διαιτητεύσει.

Έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

 

