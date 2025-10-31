Ο Γκουέχι πάνω από τον Κονατέ στην λίστα του Αλόνσο

Η Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έφτασε σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι, αλλά τελικά ο Αγγλος κεντρικός αμυντικός παρέμεινε στο «Σέλχαρστ Παρκ». Αυτό δε σημαίνει πως έχει σταματήσει να επιδιώκει τη μεταγραφή του σε μεγαλύτερη ομάδα.

Ο 25χρονος διεθνής στόπερ είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά της Λίβερπουλ και ψάχνει για άλλη ομάδα, καθώς το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από το σύλλογο του Λονδίνου. Για τον Γκουέχι παραμένει πάντως ενεργό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ενώ εξετάζεται και από Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Νιούκαστλ.

Σύμφωνα όμως με την ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes» η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και ήδη έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του, προτείνοντας του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Αγγλος είναι πλέον η πρώτη επιλογή του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς τον προτιμά από τον Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ.