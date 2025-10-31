ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η άσπρη βούλα έχει τον πρώτο λόγο στα Απόλλων – ΑΕΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια προσφέρουν πάντα έντονο θέαμα και συγκινήσεις.

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει, όμως, είναι η συχνή παρουσία πέναλτι στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, στις τέσσερις τελευταίες συναντήσεις των δύο ομάδων, σε όλες υπήρξε τουλάχιστον ένα πέναλτι για κάθε ομάδα. Μάλιστα η μοναδική φορά που είδαμε άστοχη εκτέλεση ήταν στην πρεμιέρα της περσινής σεζόν, όταν ο Σαγκάλ δεν κατάφερε να νικήσει τον Αθανασιάδη από τα έντεκα βήματα.

Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις, οι Ανγκιέλσκι, Ντορεγκαράι και Αϊτόρ ήταν εύστοχοι, συνεχίζοντας έτσι την… παράδοση των γκολ από την άσπρη βούλα στις αναμετρήσεις Απόλλωνα – ΑΕΚ. 

Για τους φίλους του στοιχήματος, ένα μικρό ποντάρισμα στο να υπάρχει πέναλτι στο ντέρμπι της Κυριακής, δεν θα ήταν κακή ιδέα...

 

