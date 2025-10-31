ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για την κορυφή των σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ

Δημοσιευτηκε:

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για την κορυφή των σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε το βραβείο της κορυφής των σκόρερ για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ευχήθηκε να το επαναλάβει φέτος, αλλά πάνω απ’ όλα έβαλε τους τίτλους για τη Ρεάλ.

Παρουσία όλων των συμπαικτών του, του προέδρου, Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και της οικογένειάς του, ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε το Χρυσό Παπούτσι με το οποίο διακρίθηκε για το γεγονός πως σκόραρε περισσότερο απ’ όλους την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική χρονιά 2024-2025 με 31 τέρματα και ήταν τα περισσότερα που πέτυχε οποιοσδήποτε άλλος στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

«Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι για την ομάδα και εύχομαι να κατακτήσουμε αρκετούς φέτος γιατί πραγματικά έχουμε εντυπωσιακό σύνολο» είπε ο Γάλλος σούπερ σταρ που έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

 

sportfm.gr

