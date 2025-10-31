ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άφησε πρόβλημα με Μπράουν ο αγώνας με τη ΜΕΑΠ

Άφησε πρόβλημα με Μπράουν ο αγώνας με τη ΜΕΑΠ

Θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης το επόμενο διάστημα

Mε ανακοίνωσή του ο Απόλλωνας ενημερώνει ότι ο Μόργκαν Μπράουν έχει τραυματιστεί στον αγώνα με τη ΜΕΑΠ και σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις υπέστη συνδεσμική κάκωση στο γόνατο.

Η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Μόργκαν Μπράουν υπέστη συνδεσμική κάκωση στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στη ΜΕΑΠ.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα καθοριστεί ανάλογα με την πορεία βελτίωσης της κλινικής του εικόνας.

