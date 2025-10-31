ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ψυχολογία στα ύψη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Ο τομέας στον οποίο στηρίζει πολλά ο προπονητής του Εθνικού ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ

Οι επιτυχίες έφεραν άνεση, ηρεμία, ενθουσιασμό και έχτισαν ένα εξαιρετικό κλίμα στο Δασάκι. Διοίκηση, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές είναι όλοι στα χάι τους. Η ψυχολογία είναι στα ύψη και πάνω σε αυτό στηρίζει πολλά ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι ενόψει και του αυριανού δύσκολου αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Μία δύσκολη αποστολή αύριο αλλά ο στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα.

Η πεντάρα με Ένωση

Ειδικά η πεντάρα επί της Ένωσης που έφερε την ομάδα στην εξάδα ανέβασε και την αυτοπεποίθηση όλων ακόμη περισσότερο. Έδωσε έξτρα κίνητρο στον Ανγκελόφσκι και στους ποδοσφαιριστές και ο στόχος στο αυριανό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ είναι το θετικό αποτέλεσμα.

Ενδεκάδα που κερδίζει

Ο Ανγκελόφσκι θα ολοκληρώσει την προετοιμασία ενόψει ΑΠΟΕΛ. Ο Εθνικός ήταν εντυπωσιακός με την Ένωση και ο προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Για αυτό και όπως όλα δείχνουν θα ισχύσει το ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι θα είναι και πάλι οι τραυματίες Μπαχανάκ και Τζιαλίλ.

