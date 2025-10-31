ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με νέο προπονητή η Γιούνγκ Μπόις κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Με νέο προπονητή η Γιούνγκ Μπόις κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Η Γιούνγκ Μπόις, επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία.

Η Γιουνγκ Μπόις θα παραταχθεί με νέο προπονητή στο εκτός έδρας παιχνίδι της με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στις 6 Νοεμβρίου, για τη League Phase του Europa League.

Ο ελβετικός σύλλογος ανακοίνωσε την επιστροφή του Γκεράρντο Σεοάνε στον πάγκο, με τον 47χρονο τεχνικό να διαδέχεται τον προκάτοχό του έπειτα από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Ο Σεοάνε γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας, καθώς στο παρελθόν την οδήγησε σε τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις πρωταθλήματος (2019, 2020, 2021).

Πιο πρόσφατα εργάστηκε στην Γκλάντμπαχ της Bundesliga, όπου αποχώρησε τον Σεπτέμβριο. Τη φετινή σεζόν, η Γιουνγκ Μπόις μετρά 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες στο ελβετικό πρωτάθλημα, ενώ στο Europa League έχει απολογισμό δύο νικών και μίας ήττας.

Διαβαστε ακομη