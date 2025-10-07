Μέσα ο Αγγελόπουλος, ατομικό ο Φώτη

Την πρώτη του προπόνηση με την Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε ο Νικόλας Αγγελόπουλος.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά με εξαίρεση τον Αντόνιο Φώτη που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού. Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με προπόνηση στις 18:00 στην ΑΕΚ Αρένα.

Θα προηγηθεί στις 17:30 η συνέντευξη τύπου της Εθνικής μας ομάδας.