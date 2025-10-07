ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σίλβερ: «Οι Κλίπερς θα διατηρήσουν το All Star Game παρά την έρευνα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σίλβερ: «Οι Κλίπερς θα διατηρήσουν το All Star Game παρά την έρευνα»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, ξεκαθάρισε ότι η λίγκα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς του All Star Weekend από το νέο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς, παρά τη συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με πιθανή παραβίαση των κανόνων του salary cap που αφορούν στον Καουάι Λέοναρντ.

«Δεν υπάρχει καμία σκέψη να μετακινηθεί το All Star Game», δήλωσε τη Δευτέρα (6/10) ο Σίλβερ από τα κεντρικά της NBC Sports στο Στάμφορντ του Κονέτικατ. «Ο σχεδιασμός για το All Star Game και τις παράλληλες εκδηλώσεις συνεχίζεται εντελώς ανεξάρτητα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η έρευνα άρχισε τον περασμένο μήνα, έπειτα από δημοσίευμα του δημοσιογράφου Πάμπλο Τόρε, σύμφωνα με το οποίο ο Λέοναρντ είχε συνάψει συμφωνία ύψους 28 εκατ. δολαρίων με την εταιρεία Aspiration Fund Adviser LLC -μια εταιρεία βιωσιμότητας με έδρα την Καλιφόρνια που έχει πλέον κηρύξει πτώχεση- χωρίς να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, είχε επενδύσει προηγουμένως 50 εκατ. δολάρια στην ίδια εταιρεία, ενώ η ομάδα είχε συνάψει μαζί της χορηγική συνεργασία 300 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων του salary cap, το ΝΒΑ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως 7,5 εκατ. δολάρια, να ακυρώσει συμβόλαια ή να αφαιρέσει μελλοντικά draft picks.

Οι δηλώσεις του Σίλβερ έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης της επιστροφής του NBC ως μεταδότης του ΝΒΑ από τη φετινή σεζόν. Το δίκτυο θα μεταδώσει το All Star Game από το Intuit Dome στις 15 Φεβρουαρίου.

Η λίγκα είχε αναθέσει τη διοργάνωση του All Star Weekend 2026 στους Κλίπερς τον Ιανουάριο του 2024, λίγους μήνες πριν ανοίξει το νέο τους γήπεδο για τη σεζόν 2024-25. Το εντυπωσιακό στάδιο στο Ίνγκλγουντ θα φιλοξενήσει επίσης το αγώνισμα του μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

sdna.gr 

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ποδοσφαιριστών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χάποελ – Μακάμπι για την Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Μέσι σε Αλμπα: «Ποιός θα μου δίνει ασίστ τώρα»;...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει στην Άντερλεχτ το καλοκαίρι ο Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα στη νέα εποχή!

Φούτσαλ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι του Γκεΐ η Λίβερπουλ, τον θέλει ελεύθερο ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζέραρντ: «Στη δική μου γενιά στην εθνική ήμασταν εγωιστές και ηττοπαθείς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιότητα, εμπειρία, χαρακτήρας και κορυφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αμφίβολη η συμμετοχή του Εμπαπέ στους αγώνες της Γαλλίας λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (8/10)

TV

|

Category image

Ακέφαλη 4 μήνες η Επιτροπή για τον Αθλητισμό, μετά τη παραίτηση Καπαρδή

Category image

Υμνεί Αλμέιδα η «MARCA»: «Ανασταίνει τη Σεβίλλη και αλλάζει τη ζωή των φίλων της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάραγκερ για Αμορίμ: «Θα απολυθεί πριν τα Χριστούγεννα, αποτυχία της Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπανούλης: «Αυτό ήταν που με δυσκόλεψε περισσότερο στη μετάβαση από παίκτης σε προπονητής»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη