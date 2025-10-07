Σίλβερ: «Οι Κλίπερς θα διατηρήσουν το All Star Game παρά την έρευνα»

«Δεν υπάρχει καμία σκέψη να μετακινηθεί το All Star Game», δήλωσε τη Δευτέρα (6/10) ο Σίλβερ από τα κεντρικά της NBC Sports στο Στάμφορντ του Κονέτικατ. «Ο σχεδιασμός για το All Star Game και τις παράλληλες εκδηλώσεις συνεχίζεται εντελώς ανεξάρτητα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η έρευνα άρχισε τον περασμένο μήνα, έπειτα από δημοσίευμα του δημοσιογράφου Πάμπλο Τόρε, σύμφωνα με το οποίο ο Λέοναρντ είχε συνάψει συμφωνία ύψους 28 εκατ. δολαρίων με την εταιρεία Aspiration Fund Adviser LLC -μια εταιρεία βιωσιμότητας με έδρα την Καλιφόρνια που έχει πλέον κηρύξει πτώχεση- χωρίς να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, είχε επενδύσει προηγουμένως 50 εκατ. δολάρια στην ίδια εταιρεία, ενώ η ομάδα είχε συνάψει μαζί της χορηγική συνεργασία 300 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων του salary cap, το ΝΒΑ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως 7,5 εκατ. δολάρια, να ακυρώσει συμβόλαια ή να αφαιρέσει μελλοντικά draft picks.

Οι δηλώσεις του Σίλβερ έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίασης της επιστροφής του NBC ως μεταδότης του ΝΒΑ από τη φετινή σεζόν. Το δίκτυο θα μεταδώσει το All Star Game από το Intuit Dome στις 15 Φεβρουαρίου.

Η λίγκα είχε αναθέσει τη διοργάνωση του All Star Weekend 2026 στους Κλίπερς τον Ιανουάριο του 2024, λίγους μήνες πριν ανοίξει το νέο τους γήπεδο για τη σεζόν 2024-25. Το εντυπωσιακό στάδιο στο Ίνγκλγουντ θα φιλοξενήσει επίσης το αγώνισμα του μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

