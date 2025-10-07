ΠΑΟΚ: Έσπασε το ρόδι μετά από έξι χρόνια

Στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν ο «Δικέφαλος» έκανε την ανατροπή κόντρα στους «Ερυθρόλευκους», κερδίζοντας τους με 2-1 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, βάζοντας παράλληλα τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.

Πέραν όμως αυτού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σπάσει μία ακόμα αρνητική παράδοση που είχε στους αγώνες της κανονικής διάρκειας στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από έξι χρόνια.

Το ημερολόγιο έγραφε 10 Φεβρουαρίου 2019 όταν οι Θεσσαλονικείς υποδέχτηκαν για την 20ή αγωνιστική της Super League τους Πειραιώτες, κερδίζοντας τους θριαμβευτικά με 3-1 (Βιεϊρίνια 3', Μπίσεσβαρ 20', Άκπομ 82' - Ποντένσε 87'), σε μία ιστορική χρονιά που είχε στο τέλος την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και που συνδυάστηκε με το πρώτο νταμπλ.

Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν πάντα για την κανονική διάρκεια στην Τούμπα αήττητος για έξι παιχνίδια, έχοντας συνολικό απολογισμό τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Πιο αναλυτικά:

2018/19: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1 (Βιεϊρίνια 3', Μπίσεσβαρ 19', Άκπομ 82' - Ποντένσε 88')

2019/20: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-1 (Γιαννούλης 49' αυτ.)

2020/21: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1 (Ίνγκασον 51' - Μπα 77')

2021/22: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1 (Μπα 42' αυτ. - Τικίνιο 44')

2022/23: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-0

2023/24: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-4 (Ντεσπόντοφ 39' - Ναβάρο 29', Ποντένσε 54', Ελ Καμπί 83',90')

2024/25: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3 (Μπάμπα 59', Κάρμο 81' αυτ. - Κωστούλας 32', Ελ Καμπί 50', Μαρτίνς 69')

2025/26: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (Τάισον 63', Ζίβκοβιτς 75' πέν. - Τσικίνιο 22')

