Ο Κόουλ Πάλμερ κατοχυρώνει επισήμως το… παρατσούκλι του!

Ο Κόουλ Πάλμερ έχει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παρατσούκλια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και θέλει εκμεταλλευτεί την δυναμική του κατοχυρώνοντας το επίσημα.

Πλέον, θα λέγεται «Cold Palmer» και με την... βούλα, μετά την αποδοχή του αιτήματος του ίδιου από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας.

H κατοχύρωση του προσωνυμίου του ως εμπορικό σήμα σημαίνει πως κάνεις δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για εμπορικούς λόγους χωρίς την άδεια του, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να κερδίζει χρήματα χρησιμοποιώντας απλώς το παρατσούκλι του.

Μια κίνηση που αποτελεί τον προάγγελο για την χρήση του «Cold Palmer» σε πληθώρα εμπορικών προϊόντων.

sport-fm.gr