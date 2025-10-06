Τέσσερις έξω, δύο (νέοι) μέσα στην κλήση του Μάντζιου για Βοσνία και Σαν Μαρίνο

Μπόλικες διαφοροποιήσεις προκύπτουν στην κλήση της εθνικής μας ομάδας ενόψει των αγώνων με Βοσνία και Σαν Μαρίνο.

Μετά την επιπρόσθετη κλήση του Ευάγγελου Ανδρέου που ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10), και τους Φαμπιάνο, Πιέρο Σωτηρίου που όπως έγινε νωρίτερα γνωστό τέθηκαν νοκ-άουτ, άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν κληθεί μένουν εκτός λόγω τραυματισμού και συγκεκριμένα οι Χρίστος Σιέλης και Ιωάννης Κωστή.

Κατόπιν της πιο πάνω εξέλιξης ο Απόστολος Μάντζιος έχει καλέσει στην εθνική τον Νικόλα Αγγελόπουλο του Εθνικού και τον Παναγιώτη Κυριάκου της ΑΕΛ. Οι δύο ποδοσφαιριστές, όπως και ο Ανδρέου, καλούνται για πρώτη φορά στην εθνική.

Πλέον, η κλήση της εθνικής μας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΑΕΛ Λεμεσού: Παναγιώτης Κυριάκου

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Εθνικός Άχνας: Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Ευάγγελος Ανδρέου

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου