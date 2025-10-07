Η απόφαση του Μάντζιου για τον Ευάγγελο Ανδρέου δεν πάρθηκε… χθες

Μπορεί οι πρόσφατες εμφανίσεις του Ευάγγελου Ανδρέου με τη φανέλα της Ομόνοιας να έστρεψαν τα φώτα πάνω του, όμως η απόφαση του Άκη Μάντζιου να τον καλέσει στην Εθνική Κύπρου είχε ληφθεί εδώ και μήνες!

Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μιλώντας στον Supersport 104, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε ξεχωρίσει τον νεαρό δεξιό εξτρέμ από την περσινή του παρουσία στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Η σταθερότητα και η αγωνιστική του ωριμότητα είχαν ήδη καταγραφεί στις σημειώσεις του Μάντζιου, που από τότε είχε κατά νου να τον εντάξει στην Εθνική Κύπρου.

Η κλήση του, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα παρακολούθησης και σχεδιασμού!