ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απόφαση του Μάντζιου για τον Ευάγγελο Ανδρέου δεν πάρθηκε… χθες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η απόφαση του Μάντζιου για τον Ευάγγελο Ανδρέου δεν πάρθηκε… χθες

Η αποκάλυψη του Κωνσταντίνου Σιαμπουλλή.

Μπορεί οι πρόσφατες εμφανίσεις του Ευάγγελου Ανδρέου με τη φανέλα της Ομόνοιας να έστρεψαν τα φώτα πάνω του, όμως η απόφαση του Άκη Μάντζιου να τον καλέσει στην Εθνική Κύπρου είχε ληφθεί εδώ και μήνες!

Όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, μιλώντας στον Supersport 104, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε ξεχωρίσει τον νεαρό δεξιό εξτρέμ από την περσινή του παρουσία στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Η σταθερότητα και η αγωνιστική του ωριμότητα είχαν ήδη καταγραφεί στις σημειώσεις του Μάντζιου, που από τότε είχε κατά νου να τον εντάξει στην Εθνική Κύπρου.

Η κλήση του, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα παρακολούθησης και σχεδιασμού!

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν μπορούσε χειρότερα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο για Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν, αλλά πρέπει να παίξουμε...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη!

Τένις

|

Category image

Αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγιαμπέλα και Κακουλλής στο ΓΣΠ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Άμυνα μπετόν η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καλά νέα για Καρέτσα!

Ελλάδα

|

Category image

Η πολυφωνία αρέσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις μέχρι την 8η αγωνιστική

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μάριος Αργυρίδης στο «Περισκόπιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίσιμη κατάσταση ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Focus σε Λούθερ Σινγκ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Θέλω να μείνω στην Μπάγερν, δεν σκέφτομαι επιστροφή στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτά είναι τα δεδομένα για ΑΕΚ και Τετέι

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» Σαμς Σαράνια: «Ο Αντετοκούνμπο το συζητούσε μόνο για Νικς το καλοκαίρι-Έγιναν επαφές, όλα ανοιχτά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη