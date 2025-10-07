ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άνσου Φάτι δείχνει να βρίσκει την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη» στη Μονακό

Ο Άνσου Φάτι δείχνει να έχει βρει τα πατήματα του στο πριγκιπάτο, αφήνοντας πίσω την κακή αγωνιστική περίοδο που βίωνε τα τελευταία χρόνια σε Μπαρτσελόνα και Μπράιτον.

Ο Άνσου Φάτι ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα ως μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί θα ανέμεναν. Πλέον όμως φαίνεται να έχει κάνει το restart με την φανέλα της Μονακό, έστω και ως δανεικός.

Χαρακτηριστικό είναι πως με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, την καλύτερη του σεζόν του την σημείωσε το 2022/23, όταν και κατέγραψε 51 εμφανίσεις σκοράροντας 10 γκολ. Aπό εκεί και έπειτα η πορεία του φαίνεται πως πήρε την κατιούσα, αποτελώντας και τον λόγο για τον οποίο η ομάδα της Καταλονίας τον παραχώρησε δανεικό στην Μπράιτον.

Με την φανέλα των «γλάρων», αγωνίστηκε την σεζόν 2023/2024, μετρώντας 26 εμφανίσεις με 4 γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις (Premier League, Europa League, EFL Cup). Παρά την γεμάτη του –από εμφανίσεις- παρουσία στο νησί, δεν κατάφερε να πείσει και να επαληθεύσει για ακόμα μια φορά τις προσδοκίες.

Επιστροφή στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2024/25. Πρόλαβε να αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια, έχοντας μηδαμινή προσφορά, πριν δοθεί δανεικός στην (από ότι φαίνεται ποδοσφαιρική του Ιθάκη), Μονακό.

Με τους Μονεγάσκους έχει εκκινήσει την σεζόν εξαιρετικά. Ο 22χρόνος εξτρέμ φαίνεται πως είναι και πάλι χαρούμενος και πώς να μην είναι τόσο με την εικόνα του, αλλά και τα νούμερα που καταγράφει. Συγκεκριμένα, σε 5 αγώνες έχει σκοράρει 6 γκολ, 5 στο πρωτάθλημα και 1 στο Champions League, με τα νούμερα να λένε ότι βρίσκει δίχτυα κάθε 42' λεπτά αγώνα.

Όλα δείχνουν πλέον πως ο Φάτι έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματα του και να δείχνει το πρόσωπο που παρουσίαζε τον πρώτο καιρό στον ισπανικό σύλλογο. Όλα αυτά, όμως, μοιάζουν περιττά μπροστά στην αναζωπύρωση της αγάπης του ίδιου με το ποδόσφαιρο.

