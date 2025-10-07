Μετά από έξι χρόνια το ΝΒΑ επιστρέφει στην Κίνα

Η Κίνα διέκοψε τους δεσμούς της με το πρωτάθλημα το 2019, αφού τα στελέχη του NBA υποστήριξαν τον τότε γενικό διευθυντή των Χιούστον Ρόκετς. Δημοσίευσε μια εικόνα με το σύνθημα «Αγωνιστείτε για την Ελευθερία, Σταθείτε στο πλευρό του Χονγκ Κονγκ».

Οι δύο αγώνες, μεταξύ των Μπρούκλιν Νετς και των Φίνιξ Σανς, θα διεξαχθούν την Παρασκευή και την Κυριακή στο Venetian Arena, το οποίο αποτελεί μέρος του ομίλου Las Vegas Sands που ελέγχεται από την οικογένεια Άντελσον, τον πλειοψηφικό μέτοχο των Ντάλας Μάβερικς. Τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με το NBA.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν μπάσκετ στην Κίνα και ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εκτίμησε ότι το πρωτάθλημα έχασε «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» λόγω της διαμάχης.

Η δημοτικότητα του NBA στην Κίνα έχει αυξηθεί σταθερά από τότε που οι πρώτες ομάδες από τη βόρεια Αμερική έπαιξαν στη χώρα το 1979, η οποία σίγουρα ενισχύθηκε από τη διασημότητα του γίγαντα Γιάο Μινγκ, οκτώ φορές All-Star.

Μεταξύ 2004 και 2019, διεξήχθησαν 28 αγώνες προετοιμασίας στην Κίνα. Αλλά αυτή η «χρυσή» εποχή ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019, μετά το μήνυμα του Ντάριλ Μόρεϊ.

Οι μεταδόσεις αγώνων του NBA στην Κίνα τελικά ξανάρχισαν πέρυσι, ενώ το πρωτάθλημα υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να γίνουν αγώνες προετοιμασίας στο Μακάο.

ΑΠΕ