Πίττας: «Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που δεν ερχόταν στην Εθνική»

Θα αποτελέσει τεράστια βοήθεια για την ομάδα μας να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη δηλώνει ο διεθνής επιθετικός Ιωάννης Πίττας, ο οποίος τονίζει πως στόχος της ομάδας μας την Πέμπτη είναι η νίκη.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Η Εθνική μας σιγά, σιγά παίρνει αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή μας θα διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, τη νίκη.

Στον πρώτο αγώνα στη Βοσνία χάσαμε πολλές ευκαιρίες και στο τέλος χάσαμε δύσκολα με 2-1. Τώρα παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε.

Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που δεν ερχόταν στην Εθνική. Τώρα χτίζουμε κάτι καλό και αν ο κόσμος είναι δίπλα μας, θα είναι μια τεράστια βοήθεια για να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».