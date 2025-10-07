ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Opta: Ο Γκουαρντιόλα τρέχει με... 250, ξεπέρασε τον Βενγκέρ και συνεχίζει να γράφει Ιστορία

Η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 επί της Μπρέντφορντ την Κυριακή (5/10) έφερε τους «Πολίτες» στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, αλλά κυρίως ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον προπονητή των «σίτιζενς», Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς ήταν η 250ή νίκη του στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, καθιστώντας τον Ισπανό προπονητή ως εκείνον που έφτασε με κάποια διαφορά γρηγορότερα στο συγκεκριμένο ορόσημο με έναν μόνο σύλλογο.

Αυτό αναφέρει η βρετανική εταιρία αναλύσεων Opta, σημειώνοντας επίσης ότι ο σκόρερ της συνάντησης, Έρλινγκ Χάαλαντ, έχει σημειώσει 94 τέρματα στην Premier League σε 104 αγώνες υπό τον Πεπ Γκουαρντιόλα, απολογισμός γκολ ο οποίος είναι ήδη ο δέκατος μεγαλύτερος που έχει πετύχει ένας παίκτης για έναν προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε σε αυτό το ορόσημο μετά από μόλις 349 αγώνες με τη Μάντσεστερ Σίτι (50 ισοπαλίες, 49 ήττες). Είναι πλέον ο... ταχύτερος χρόνος που έχει φτάσει ποτέ κάποιος προπονητής στις 250 νίκες ως επικεφαλής ενός μόνο συλλόγου της κορυφαίας αγγλικής κατηγορίας, αφού άφησε πίσω του το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος είχε 250 νίκες στην Premier League με την Άρσεναλ σε 423 αγώνες. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα το κατάφερε σε 74 λιγότερους αγώνες.

Επόμενος στην κατάταξη ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, έχοντας φτάσει τις 250 νίκες στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας σε 477 αγώνες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπροστά από τον Τζορτζ Ράμσεϊ, ο οποίος το πέτυχε στην Άστον Βίλα σε 480 αγώνες στην αρχή μιας σχεδόν απίστευτης 40ετούς θητείας ως προπονητής εκεί, που διήρκεσε από το 1886 έως το 1926.

Ο θρυλικός προπονητής της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι, βρίσκεται τώρα στην πέμπτη θέση, έχοντας κερδίσει 250 αγώνες της κορυφαίας αγγλικής κατηγορίας σε 483 προσπάθειες με τους «Κόκκινους».

Άλλοι αξιοσημείωτοι προπονητές που έφτασαν τις 250 νίκες στην κορυφαία κατηγορία με μία ομάδα είναι ο Σερ Ματ Μπάσμπι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (489 αγώνες), ο Μπιλ Νίκολσον στην Τότεναμ (523 αγώνες) και ο Μπράιαν Κλαφ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (536 αγώνες).

Πηγή: ΑΠΕ

