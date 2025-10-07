Ροντρίγκο για Τσάμπι Αλόνσο: «Από την πρώτη μας επαφή του είπα να με βάζει όπου εκείνος θέλει»

Συνέντευξη στην AS παραχώρησε ο Ροντρίγκο, ο οποίος δεν φέτος δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Τσάμπι Αλόνσο για την ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στα όσα είπε με τον Ισπανό τεχνικό στην πρώτη τους επικοινωνία, τονίζοντας πως του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν τον ενοχλεί σε οποία θέση και αν εκείνος επιλέξει για εκείνον.

«Όταν έφτασε, με πήρε τηλέφωνο για να μιλήσουμε και μου είπε: ''Ξέρω ήδη ότι σου αρέσει να παίζεις αριστερά, αλλά θα σε χρειαστώ και σε άλλες θέσεις''», ανέφερε αρχικά ο Ροντρίγκο και συνέχισε:

«Και του είπα ότι δεν με πειράζει να με βάλει όπου θέλει και χρειάζεται, είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα. Πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις του προπονητή», κλείνοντας πως:

«Αν είσαι βασικός, πρέπει να δώσεις το 100%, αλλά αν μπεις ως αλλαγή, το ίδιο. Έτσι σκέφτομαι. Αν παίξω 20 λεπτά, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε αυτό το διάστημα. Αυτό βοηθά την εικόνα μου και την ομάδα. Προσπαθώ να αξιοποιώ στο έπακρο κάθε λεπτό που παίζω με αυτή τη φανέλα» ήταν τα λόγια του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού.

sport-fm.gr