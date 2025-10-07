ΑΕΚ: Το… stop Στρακόσα σε Τετέι και οι πέντε μεγάλες αποκρούσεις πέναλτι
Ο Θωμάς Στρακόσια απέκρουσε το πέναλτι του Ανδρέα Τετέι στον κυριακάτικο αγώνα με την Κηφισιά και ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ μετά από τέσσερα χρόνια που έμεινε ανίκητος από τα 11 μέτρα.
Το βίντεο του AEK TV μάς θυμίζει παρόμοιες στιγμές από το παρελθόν, με τους γκολκίπερ της ΑΕΚ να καθορίζουν την τύχη κάποιων σημαντικών αγώνων με αποκρούσεις πέναλτι.
Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση:
