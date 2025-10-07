Ανανέωσε με Λειβαδιώτη η ΑΕΚ
Παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Πετρολίνα ΑΕΚ ο Κύπριος τεχνικός
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η Πετρολίνα ΑΕΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Χριστόφορο Λειβαδιώτη για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Κύπριος τεχνικός, που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της ομάδας μας, θα συνεχίσει να ηγείται από τον πάγκο με στόχο νέες διακρίσεις.
Η οικογένεια της ΑΕΚ του εύχεται να συνεχίσει να γράφει ιστορία με τα κιτρινοπράσινα».