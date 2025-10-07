ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια Μέσι και Ρονάλντο κουβάλησαν τις ομάδες τους στο clasico

Οι αγώνες μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δημιουργούν από μόνες τους πολλές συγκινήσεις, όμως η αναμέτρηση της 7ης Οκτωβρίου του 2012 θα μείνει για πάντα στην ιστορία...

To clasico της 7ης Οκτωβρίου του 2012 δεν ήταν ακόμα μια απλή αναμέτρηση μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, καθώς Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσαν και τα 4 γκολ του αγώνα (2-2), αφήνοντας τον ποδοσφαιρικό κόσμο με ανοιχτό το στόμα.

Το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης το πέτυχε ο «CR7» στο 23’, παγώνοντας το Κάμπ Νόου. Η απάντηση από πλευράς «μπλαουγκράνα» και Μέσι ήταν άμεση, αφού ο Αργεντινός άσσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 7 λεπτά αργότερα.

Το δεύτερο μέρος αποτέλεσε και αυτό παράσταση για… δύο ρόλους με τον Μέσι να βάζει μπροστά στο σκορ τους τους Καταλανούς με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 63’ και τον Ρονάλντο να απαντά τρία λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι αυτό απέδειξε και στους πιο δύσπιστους ποδοσφαιρόφιλους, πως εκείνη την περίοδο Μέσι και Ρονάλντο αποτελούσαν (και θα εξακολουθούσαν να αποτελούν όπως αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια) τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.

Ήταν η επίσημη έναρξη της διχογνωμίας, με μεγάλο μέρος του πλανήτη να χωρίζεται σε δύο πόλους, αυτόν του Μέσι και αυτόν του Ρονάλντο.

Διαβαστε ακομη