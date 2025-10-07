Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς...

Στον ΑΠΟΕΛ, όλα όσα αφορούν το αγωνιστικό της ομάδας πάνε καλά. Η πέμπτη νίκη και η πρωτιά στη βαθμολογία (σ.σ. σε ισοβαθμία με την Πάφος FC είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που γίνεται στον Αρχάγγελο. Η διακοπή θα δώσει την ευκαιρία στον προπονητή των γαλαζοκιτρίνων, Πάμπλο Γκαρσία, να δουλέψει ακόμα περισσότερο με κάποιους παίκτες, ώστε με την επανέναρξη να μην υπάρχουν κενά και διακυμάνσεις στην απόδοση της ομάδας. Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι ξεκάθαρος, δεν θέλει με τίποτε να δει ξανά διαστήματα όπως το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Ουρουγουανός θέλει να βλέπει την ομάδα του να τρέχει με τον ίδιο ρυθμό και να βάζει πίεση στον αντίπαλο για 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις!

Το μήνυμα του Σαββάτου...

Κι εκεί που οι χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ πανηγύριζαν το 4-0 επί της Αραδίππου και την πρώτη θέση στη βαθμολογία, το Σάββατο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ανέβασε ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας μπορούσε να το εξηγήσει όπως θέλει. Το μήνυμα ανέφερε: «Σύντομα, η υποστήριξή σας θα είναι πιο σημαντική από ποτέ». Βέβαια, όπως και να έχουν τα πράγματα, η υποστήριξη από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πάντα σημαντική κι εντός κι εκτός γηπέδου!

Με την ευκαιρία να πούμε ότι οι συνομιλίες με τους υποψήφιους επενδυτές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί κι εντός της εβδομάδας, με επίσημες ανακοινώσεις, αναμένεται να ενημερωθεί ο κόσμος για τα τελικά αποτελέσματα, όποια κι αν είναι αυτά...

Πάλι ο Μάγιερ!

Το όνομα του συνήθως υπόπτου εμφανίστηκε και πάλι στα στατιστικά που αποστέλλει κάθε Δευτέρα η εταιρεία. Έτσι, ο Μάγιερ έτρεξε πάλι στον αγώνα με την Αραδίππου τα περισσότερα χιλιόμετρα (11,329). Δεύτερος ήταν ο Νανού με 10,866 και τρίτος ο Μπρόρσον με 10,435. Όσον αφορά τις ταχύτητες πρώτος αναδείχθηκε ο σκόρερ δύο τερμάτων, Ντράζιτς, με 32,9χλμ. κι ακολούθησαν οι Μαϊόλι με 32,3χλμ. και Ντάλσιο με 30,7χλμ.