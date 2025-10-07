«Συναγερμός» σε Νορβηγία και Ιταλία για τα παιχνίδια με το Ισραήλ - Κλειστοί δρόμοι και μειωμένα εισιτήρια

Με την κατάσταση στη Γάζα να παραμένει εμπόλεμη και το Ισραήλ να συνεχίζει τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, τέθηκε σοβαρό ζήτημα αποκλεισμού της χώρας, αλλά και των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA, χωρίς ωστόσο να γίνεται δεκτό το εν λόγω αίτημα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει Νορβηγία και Ιταλία, στις 11 και 14/10 αντίστοιχα, με αμφότερες τις αναμετρήσεις να έχουν προκαλέσει... συναγερμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, η προσέλευση του κόσμου, θα είναι εμφανώς μειωμένη, ιδιαίτερα στο Ούντινε, όπου τα εισιτήρια, δεν θα ξεπερνούν τις 4.000, σε ένα γήπεδο στο οποίο η χωρητικότητα είναι 11.000.

Παράλληλα, τόσο σε Όσλο όσο και σε Ούντινε, οι δρόμοι περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κλειστοί για λόγους ασφαλείας και αναμένεται ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

