Αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών – Κλήση για Ευάγγελο Ανδρέου

Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 και θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ στα αρχικά της στάδια.

Σε σχέση με τις αρχικές επιλογές του προπονητή Απόστολου Μάντζιου, στην κλήση προστίθεται και ο Ευάγγελος Ανδρέου της Ομόνοιας Λευκωσίας. Είναι η πρώτη κλήση του Ανδρέου στην Εθνική Ανδρών ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές μας ομάδες.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ -ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Πλέον, η κλήση της Εθνικής μας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ευάγγελος Ανδρέου

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

