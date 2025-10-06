Αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών – Κλήση για Ευάγγελο Ανδρέου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με προπόνηση στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 και θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ στα αρχικά της στάδια.
Σε σχέση με τις αρχικές επιλογές του προπονητή Απόστολου Μάντζιου, στην κλήση προστίθεται και ο Ευάγγελος Ανδρέου της Ομόνοιας Λευκωσίας. Είναι η πρώτη κλήση του Ανδρέου στην Εθνική Ανδρών ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές μας ομάδες.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ -ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Πλέον, η κλήση της Εθνικής μας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ευάγγελος Ανδρέου
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ευάγγελος Ανδρέου
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου