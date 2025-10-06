ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών – Κλήση για Ευάγγελο Ανδρέου

Αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών – Κλήση για Ευάγγελο Ανδρέου

Με προπόνηση στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Ανδρών για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Η προπόνηση  θα αρχίσει στις 18:00 και θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ στα αρχικά της στάδια. 

Σε σχέση με τις αρχικές επιλογές του προπονητή Απόστολου Μάντζιου, στην κλήση προστίθεται και ο Ευάγγελος Ανδρέου της Ομόνοιας Λευκωσίας. Είναι η πρώτη κλήση του Ανδρέου στην Εθνική Ανδρών ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές μας ομάδες. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ -ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Πλέον, η κλήση της Εθνικής μας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ευάγγελος Ανδρέου

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

 

Διαβαστε ακομη