Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

Δύσκολες αποστολές έχει μπροστά της η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Αρχικά θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας και ακολούθως με τον Απόλλωνα ως τυπικά γηπεδούχος. Και είναι δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά στα οποία οι νίκες είναι απαραίτητες για να παραμείνει σε τροχιά εξάδας. Η αλήθεια είναι πως έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης, όμως επιβάλλεται να ανέβει κι άλλο και να σταθεροποιηθεί. 

Πάντως, αυτό που βγαίνει από την ΑΕΛ είναι πως θα γίνουν σοβαρές κινήσεις ενίσχυσης τον Ιανουάριο. Άλλωστε είναι και η κατάκτηση του κυπέλλου ένας σημαντικός στόχος. Kαι επειδή δεν υπάρχει κενή θέση στον κατάλογο Α, θα πρέπει να αποχωρήσουν κάποιοι. Μάλιστα ο Ούγκο Μαρτίνς έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσουν συζητήσεις με παίκτες που δεν υπολογίζονται.

Η ΑΕΛ λοιπόν κοιτάζει το τώρα αλλά... ψάχνεται για να είναι έτοιμη με το που θα ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου να υπάρχουν παίκτες που θα ενσωματωθούν άμεσα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ενόψει της εξόρμησης στη Λευκωσία την προσεχή Κυριακή (23/11, 19:00), εκτός δράσης θα είναι ο Μπασέλ Ζράντι. 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΕΛ

