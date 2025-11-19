ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξέθαψε μια παλιά δημοσίευση στο «X», στην οποία ο χρήστης προανήγγειλε το λαμπρό μέλλον του «Cyborg».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, με τα νούμερα του, να... τρομάζουν. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελεί φόβο και τρόμο για τις αντίπαλες άμυνες τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον κάτοχος, αρκετών ρεκόρ, γράφοντας ιστορία.

Παράλληλα, οδήγησε και την εθνική Νορβηγίας στο Μουντιάλ του 2026, όντας ο πρώτος σκόρερ των προκριματικών, με μεγάλη διαφορά μάλιστα, ενώ φέτος παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοέμβρη, έχει πετύχει ήδη 32 γκολ τη φετινή σεζόν!

Τα επιτεύγματα του, ειδικά στην περίοδο που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, τον κατατάσσουν ως έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο. Το 2023 άλλωστε, έφτασε κοντά στην κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Λιονέλ Μέσι.

Ξεκινώντας την καριέρα του από το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, ελάχιστοι θα περίμεναν να έχει αυτή την εξέλιξη, πόσο μάλλον, αγωνιζόμενος σε μια λίγκα που δεν ήταν τόσο... εμπορική.

Υπήρχε όμως κάποιος, ο οποίος είχε προβλέψει ότι ο Χάαλαντ θα αποδειχθεί μεγάλο ταλέντο και θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ένας Νορβηγός γραφίστας, ο Φρέντρικ, είχε κάνει μια δημοσίευση στο «X» και πρώην Twitter, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην οποία είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα παιδί, το οποίο σκοράρει για πλάκα στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας και είναι μόλις 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομα: Έρλινγκ Χάαλαντ».

Ο Νορβηγός αποδείχθηκε... προφήτης και επτά χρόνια μετά, ο Χάαλαντ έκανε αναδημοσίευση της εν λόγω ανάρτησης. Ο γραφίστας μάλιστα, σε ένα του ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι τρελό. 'Εχω βιώσει μερικές τρελές στιγμές στο Twitter, αλλά το να ανοίγω την εφαρμογή και να βλέπω ότι ο κορυφαίος επιθετικός στην ιστορία, έχει δημοσιεύσει κάτι που είχα γράψει παλαιότερα, είναι με διαφορά το πιο τρελό πράγμα που έχω ζήσει».

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη