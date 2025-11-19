Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, με τα νούμερα του, να... τρομάζουν. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελεί φόβο και τρόμο για τις αντίπαλες άμυνες τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον κάτοχος, αρκετών ρεκόρ, γράφοντας ιστορία.

Παράλληλα, οδήγησε και την εθνική Νορβηγίας στο Μουντιάλ του 2026, όντας ο πρώτος σκόρερ των προκριματικών, με μεγάλη διαφορά μάλιστα, ενώ φέτος παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοέμβρη, έχει πετύχει ήδη 32 γκολ τη φετινή σεζόν!

Τα επιτεύγματα του, ειδικά στην περίοδο που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, τον κατατάσσουν ως έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο. Το 2023 άλλωστε, έφτασε κοντά στην κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας», τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Λιονέλ Μέσι.

Ξεκινώντας την καριέρα του από το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, ελάχιστοι θα περίμεναν να έχει αυτή την εξέλιξη, πόσο μάλλον, αγωνιζόμενος σε μια λίγκα που δεν ήταν τόσο... εμπορική.

Υπήρχε όμως κάποιος, ο οποίος είχε προβλέψει ότι ο Χάαλαντ θα αποδειχθεί μεγάλο ταλέντο και θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ένας Νορβηγός γραφίστας, ο Φρέντρικ, είχε κάνει μια δημοσίευση στο «X» και πρώην Twitter, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην οποία είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα παιδί, το οποίο σκοράρει για πλάκα στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας και είναι μόλις 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομα: Έρλινγκ Χάαλαντ».

Ο Νορβηγός αποδείχθηκε... προφήτης και επτά χρόνια μετά, ο Χάαλαντ έκανε αναδημοσίευση της εν λόγω ανάρτησης. Ο γραφίστας μάλιστα, σε ένα του ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι τρελό. 'Εχω βιώσει μερικές τρελές στιγμές στο Twitter, αλλά το να ανοίγω την εφαρμογή και να βλέπω ότι ο κορυφαίος επιθετικός στην ιστορία, έχει δημοσιεύσει κάτι που είχα γράψει παλαιότερα, είναι με διαφορά το πιο τρελό πράγμα που έχω ζήσει».

athletiko.gr