Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενδεχομένως να τράβηξε τη selfie της... χρονιάς, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας από τους καλεσμένους στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας , Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο 40χρονος αστέρας της εθνικής Πορτογαλίας μετά το δείπνο, θέλησε να απαθανατίσει αυτή τη σπουδαία στιγμή, βγάζοντας μια selfie που αξίζει... εκατομμύρια, με τον Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της Tesla, και τον Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA, καθώς και την αρραβωνιαστικιά του, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Στη φωτογραφία διακρίνονται επίσης ο Χάουαρντ Λάτνικ, Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Ο. Σακς, πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των ΗΠΑ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και η Άλλισον Λούτνικ δικηγόρος και φιλάνθρωπος, σύζυγος του Χάουαρντ Λούτνικ, Υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη βραδιά, ειδικά καθώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για τον τεράστιο ρόλο της στη φιλοξενία παγκόσμιων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων τα επόμενα χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του Ρονάλντο στην Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που το Κογκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα να επιβάλει την δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν.

Διαβαστε ακομη