Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

Με εξαιρετικό γκολ άνοιξε λογαριασμό με την εθνική μας ομάδα ο Ευάγγελος Ανδρέου.

Στη μόλις δεύτερη συμμετοχή του (και πρώτη του ως βασικός), ο άσος της Ομόνοιας βρήκε δίχτυα στο 16ο λεπτό, κάνοντας το 1-0 για την Κύπρο στο φιλικό με αντίπαλο την Εσθονία.

Ο Ανδρέου έκλεψε μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενουμένων και αφότου ντρίμπλαρε τον αντίπαλό του, έπιασε ένα φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Χέιν.