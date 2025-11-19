ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

Η προειδοποίηση του Κάρλο Αντσελότι προς τον Νειμάρ για την Εθνική Βραζιλίας με φόντο το Μουντιάλ του 2026.

Ο Νειμάρ, με την μεταγραφή του στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Σάντος, ήλπιζε να καταφέρει να βρει την αγωνιστική του φόρμα, ωστόσο έχει ταλαιπωρηθεί από διάφορους μυϊκούς τραυματισμούς. Φέτος έχει σκοράρει τρεις φορές σε 16 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, η οποία «παλεύει» να σωθεί και να μείνει στην πρώτη κατηγορία.

Ο Κάρλο Αντσελότι όντας προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας έκρινε τον Νειμάρ σχετικά με την σωματική του κατάσταση, δίνοντας του προθεσμία 6 μηνών να επανέλθει στα δικά του στάνταρ.

Συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας δήλωσε: «Ευτυχώς, έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό του. Τώρα έχει έξι μήνες για να παίξει. Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά στις 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές, αλλά στη συνέχεια θα έχει ξανά αγώνες ώστε να δείξει την ποιότητά του και, προφανώς, τη φυσική του κατάσταση».

Η Βραζιλία δίχως σταρ

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει να φορέσει την φανέλα της εθνικής του από τις 17 Οκτωβρίου του 2023, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη. Οι Βραζιλιάνοι από τον τραυματισμό του Νειμάρ μέχρι και σήμερα έχουν κερδίσει μόλις το 42% των παιχνιδιών, ενώ ο ίδιος είναι πρώτος σκόρερ με των Σελεσάο με 79 γκολ.

Στην πρώτη του θητεία με ομάδα του Σάο Πάολο είχε βρει δίχτυα 134 φορές σε 220 παιχνίδια. Οι επιδόσεις του και το ταλέντο του θορυβήσαν όλη την Ευρώπη και η Μπαρτσελόνα έσπευσε να τον κάνει δικό της. Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή

