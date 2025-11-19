Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

Ολοκληρώθηκε και επίσημα και το διαδικαστικό μέρος της απόδοσης του «Camp Nou» ως επίσημη έδρα των “Μπλαουγκράνα” για τα παιχνίδια του Champions League, από την αρμόδια επιτροπή της UEFA.

Με τα νέα δεδομένα, το ευρωπαϊκό ντεμπούτο των Καταλανών στο υπερσύγχρονο ανανεωμένο γήπεδό τους, θα πραγματοποιηθεί στην αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (9/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική του League Phase της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστές οι τιμές των εισιτηρίων και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία απόκτησής τους.

